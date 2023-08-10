Московкина (Григорьева) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкина (Григорьева) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.01.1927

Сын: Соколов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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