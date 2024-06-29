Шныркова Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнырков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова (Шныркова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1956
Дочь: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно