Шныркова Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШныркова Елена Максимовна

Шныркова Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнырков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова (Шныркова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1956

Дочь: Малахова (Шныркова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шнырков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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