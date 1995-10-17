Дмитриева (Лунева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Лунева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1925

Дата смерти

17.10.1995

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1925

Отец: Лунев Яков

Мать: Лунева Анна

Рождение ребёнка
21.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Павел

Смоленск
Рождение ребёнка
09.05.1951

Сын: Дмитриев Михаил

Отец ребёнка: Дмитриев Павел

смоленск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Павел

Смерть
17.10.1995
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