Дмитриева (Лунева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1925
Дата смерти17.10.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1925
Отец: Лунев Яков
Мать: Лунева Анна
Рождение ребёнка
21.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Павел
Смоленск
Рождение ребёнка
09.05.1951
Сын: Дмитриев Михаил
Отец ребёнка: Дмитриев Павел
смоленск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Павел
Смерть
17.10.1995