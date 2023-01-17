Дуравина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуравина Варвара

Дуравина Варвара

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дуравин Андрей Федотович

Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дуравин Николай Федотович

Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуравин Федот Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close