Дуравина Варвара
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дуравин Николай Федотович
Отец ребёнка: Дуравин Федот Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно