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Романова Евдокия Кузьминична

Место рождения

Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.02.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 26.02.1879 ст.
Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение
26.02.1879 ст.

Отец: Романов Кузьма Николаевич

Мать: Романова Параскева Михайловна

Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.02.1879 ст.
Берново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемники: Деревни Глазунова крестьянин Михаил Иванов, села [фирсева] крестьянская жена Васса Михайлова Таинство крещения совершили: Приходской иерей Николай богословский с диаконом Петром [Голово... Показать все
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