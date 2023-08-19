Романова Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения26.02.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 26.02.1879 ст.
Рождение
26.02.1879 ст.
Крещение
27.02.1879 ст.
Берново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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