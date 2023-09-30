Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1979

Отец: Муравьев Сергей Герасимович

Мать: Муравьева Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
30.01.2000

Дочь: Алена Владиславовна

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.2003

Сын: Кравченко Данил Владиславович

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
25.05.2005

Сын: Кравченко Александр Владиславович

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
21.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
14.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Владиславовна

Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Владислав Владимирович

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