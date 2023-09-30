Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1979
Рождение ребёнка
30.01.2000
Дочь: Алена Владиславовна
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.2003
Сын: Кравченко Данил Владиславович
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
25.05.2005
Сын: Кравченко Александр Владиславович
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
21.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
14.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Владиславовна
Отец ребёнка: Кравченко Владислав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно