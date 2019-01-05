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Широков Иван Андреевич
Широков Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Широков Андрей Владимирович
1994 г.р.
Мать
Широкова (Ганина) Татьяна Андреевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2019
Отец:
Широков Андрей Владимирович
Мать:
Широкова Татьяна Андреевна
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