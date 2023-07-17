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Зубов Антон Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1840 ст.

Сын: Зубов Яков Антонович

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.03.1842 ст.

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.

Дочь: Зубова Юлиана Антоновна

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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