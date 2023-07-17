Зубов Антон Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубов Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1840 ст.
Сын: Зубов Яков Антонович
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
26.03.1842 ст.
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.
Дочь: Зубова Юлиана Антоновна
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Елисеевна
Смерть
Неизвестно