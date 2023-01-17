Моргачева (Шляхова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Шляхова) Мария Петровна

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Место рождения

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1899

Муж: Моргачев Дмитрий Петрович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Моргачев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Моргачев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Моргачев Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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