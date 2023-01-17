Моргачева (Шляхова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Моргачев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Моргачев Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно