Ошурков Артём Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошурков Артём Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2012

Отец: не указан

Мать: Абросимова Елена Юрьевна

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