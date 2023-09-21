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Чистов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Чистов Алексей Осипович

Мать: Чистова -

Место жительства
До 1900 ст.
Княжереченский, Кологривской уезд, Костромская губерния
Восприемник
06.12.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м) Крестный сын - Комаров Николай Дементьевич из д.Крутая
Восприемник
06.12.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.182-183-184 (Рождение №-89м) Крестный сын - Румянцев Николай Павлович из д.Пехарово
Смерть
После 1903 ст.
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