Чистов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Чистов Алексей Осипович
Мать: Чистова -
Место жительства
До 1900 ст.
Княжереченский, Кологривской уезд, Костромская губерния
Восприемник
06.12.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м) Крестный сын - Комаров Николай Дементьевич из д.Крутая
Восприемник
06.12.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.182-183-184 (Рождение №-89м) Крестный сын - Румянцев Николай Павлович из д.Пехарово
Смерть
После 1903 ст.