Далидчик Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Далидчик Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Рубан Нина Владимировна

Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Далидчик Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Далидчик Вера Владимировна

Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Далидчик Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Далидчик Анна Ивановна

Смерть
1971
Чубарово, Погарский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Чубарово, Погарский муниципальный район, Брянская область
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