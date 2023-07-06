Далидчик Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Рубан Нина Владимировна
Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Далидчик Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Далидчик Вера Владимировна
Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Далидчик Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Далидчик Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Далидчик Анна Ивановна
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно