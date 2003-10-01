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Цынко Александр Алексеевич
Цынко Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Цынко Алексей
Мать
Сафронова Наталья Евгеньевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2003
Отец:
Цынко Алексей
Мать:
Сафронова Наталья Евгеньевна
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