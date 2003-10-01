Цынко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цынко Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2003

Отец: Цынко Алексей

Мать: Сафронова Наталья Евгеньевна

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