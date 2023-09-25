(Фохт) Карина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.2018
Муж: Темников Тимофей
Рождение ребёнка
16.02.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Тимофей
Рождение ребёнка
07.10.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Тимофей