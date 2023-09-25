(Фохт) Карина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фохт) Карина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.2018

Муж: Темников Тимофей

Рождение ребёнка
16.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Тимофей

Рождение ребёнка
07.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Тимофей

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