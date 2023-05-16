Матвеева Настасья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Матвеев Николай Касьянович
Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матеева Ульяна Касьновна
Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матвеев Герасим Касьянович
Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно