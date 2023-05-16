Матвеева Настасья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Настасья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Матеев Иван Касьянович

Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Матвеев Николай Касьянович

Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матеева Ульяна Касьновна

Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Матвеев Герасим Касьянович

Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Матеев Конан Касьянович

Отец ребёнка: Матеев Касьян Савельевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матеев Касьян Савельевич

Смерть
Неизвестно
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