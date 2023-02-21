Сиверс (Кожевникова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиверс (Кожевникова) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1836

Дата смерти

26.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1836

Отец: Кожевников Александр Павлович

Мать: Кожевникова Мария Антоновна

Бракосочетание
24.04.1855

Муж: Сиверс Борис Федорович

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1860

Сын: Von Sivers Alexander

Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1863

Сын: Von Sivers Theodor

Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1864

Сын: Von Sivers Boris

Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович

Рождение ребёнка
09.07.1866

Дочь: Von Sivers Elisabeth (Betsy)

Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1872

Дочь: Von Sivers Adelaide

Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович

Смерть
26.03.1908
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