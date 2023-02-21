Сиверс (Кожевникова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1836
Дата смерти26.03.1908
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1836
Бракосочетание
24.04.1855
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1860
Сын: Von Sivers Alexander
Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1863
Сын: Von Sivers Theodor
Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1864
Сын: Von Sivers Boris
Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович
Рождение ребёнка
09.07.1866
Дочь: Von Sivers Elisabeth (Betsy)
Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1872
Дочь: Von Sivers Adelaide
Отец ребёнка: Сиверс Борис Федорович
Смерть
26.03.1908