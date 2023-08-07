Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Парфен Павлович
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1791
Сын: Евстигней Павлович
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1796
Сын: Родион Павлович
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яков Павлович
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно