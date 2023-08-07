Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Парфен Павлович

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1791

Сын: Евстигней Павлович

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1796

Сын: Родион Павлович

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1804

Сын: Яков Павлович

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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