Иваневич Iwaniewicz Maria Marina
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1910
Дата смерти25.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1910
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1932
Сын: Иваневич Спиридон Йосипович
Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph
Хотислав, Малоритский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваневич Ярослав
Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драган Любовь
Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph
Смерть
25.03.1976
Похороны
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область