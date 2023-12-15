Иваневич Iwaniewicz Maria Marina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваневич Iwaniewicz Maria Marina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1910

Дата смерти

25.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1910

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1932

Сын: Иваневич Спиридон Йосипович

Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph

Хотислав, Малоритский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваневич Ярослав

Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драган Любовь

Отец ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph

Смерть
25.03.1976
Похороны
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область
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