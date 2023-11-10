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Соловьев Илья Тихонович

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Место рождения

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1906

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Соловьев Тихон

Мать: Захарова Агафья Захаровна

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Погиб в бою 19.08.1943. Захоронен в д. Холмы Спас-Деменского района Калужской области.
Осуждение
25.08.1935
Место работы на момент ареста: директор Больше-Шатьминской неполной средней школы Обвинительные статьи: ст.17 УК РСФСР, ст.58 п.10 УК РСФСР Причина ареста: "...За бездушное и холатное отношение к с... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Соловьев Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Соловьева Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.09.1940

Сын: Соловьев Юрий Ильич

Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Соловьева Жанна Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Андреевна

Смерть
19.08.1943
Холмы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
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