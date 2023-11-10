Соловьев Илья Тихонович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Соловьев Тихон
Погиб в бою 19.08.1943. Захоронен в д. Холмы Спас-Деменского района Калужской области.
Осуждение
25.08.1935
Место работы на момент ареста: директор Больше-Шатьминской неполной средней школы Обвинительные статьи: ст.17 УК РСФСР, ст.58 п.10 УК РСФСР Причина ареста: "...За бездушное и холатное отношение к с... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1936
Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Соловьева Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1940
Сын: Соловьев Юрий Ильич
Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Соловьева Жанна Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Андреевна
Смерть
19.08.1943
Холмы, Мещовский муниципальный район, Калужская область