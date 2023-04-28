Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

14.03.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1802

Отец: Гидель Йохан Мельхиор

Мать: Гидель Анна Кристина

Рига, Rīga
Бракосочетание
17.06.1823

Муж: Юнге Йохан Генрих

Рига, Rīga
Супруг(-а): Gertruda Wilhelmine Junge (Geidel (Geydel))
Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Юнге Василий Андреевич

Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.11.1831

Сын: Юнге Эдуард Андреевич

Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
15.12.1836

Дочь: Генриетта (Вильгельмина Генриетта) Андреевна

Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнге Владимир

Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих

est Kurlandie, Russia
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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