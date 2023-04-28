Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина
Место рождения
Дата рождения14.03.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1802
Отец: Гидель Йохан Мельхиор
Мать: Гидель Анна Кристина
Бракосочетание
17.06.1823
Муж: Юнге Йохан Генрих
Супруг(-а): Gertruda Wilhelmine Junge (Geidel (Geydel))
Рождение ребёнка
01.02.1830
Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих
Рождение ребёнка
12.11.1831
Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих
Рождение ребёнка
15.12.1836
Дочь: Генриетта (Вильгельмина Генриетта) Андреевна
Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнге Владимир
Отец ребёнка: Юнге Йохан Генрих
est Kurlandie, Russia
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния