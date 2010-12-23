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Шаповалов Илья Евгеньевич
Шаповалов Илья Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Шаповалов Евгений Владимировис
Мать
Прокопенко Оксана Геннадьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2010
Отец:
Шаповалов Евгений Владимировис
Мать:
Прокопенко Оксана Геннадьевна
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