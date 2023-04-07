Смурова Евдокия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Озимова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Августа Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно