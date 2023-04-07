Смурова Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Евдокия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Озимова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Смуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Смуров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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