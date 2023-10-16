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Пискулин Пётр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Василий

Мать: Улита Петрова Максимова

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Пискулина Анна Петрова

Мать ребёнка: Пискулина Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Пискулина Наталья Петрова

Мать ребёнка: Пискулина Матрона Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискулина Матрона Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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