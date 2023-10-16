Пискулин Пётр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Василий
Мать: Улита Петрова Максимова
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Пискулина Анна Петрова
Мать ребёнка: Пискулина Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Пискулина Наталья Петрова
Мать ребёнка: Пискулина Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
Неизвестно