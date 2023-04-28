Аксинья Терентиева (Щепочкина) Ксения Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Терентиева (Щепочкина) Ксения Терентиева

Аксинья Терентиева (Щепочкина) Ксения Терентиева

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1893 ст.

Муж: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.

Дочь: Иулианна Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.

Сын: Шариков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.

Сын: Шариков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close