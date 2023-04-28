Аксинья Терентиева (Щепочкина) Ксения Терентиева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.
Дочь: Иулианна Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.
Сын: Шариков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Он Же Шариков Андрей Петров
Смерть
Неизвестно