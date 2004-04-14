Саутина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1925

Дата смерти

14.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925

Отец: Саутин Николай

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
07.04.1947

Сын: Дубенский Николай Иванович

Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Дубенская Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1954

Сын: Дубенский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич

Смерть
14.04.2004
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