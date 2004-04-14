Саутина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1925
Дата смерти14.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925
Отец: Саутин Николай
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
07.04.1947
Сын: Дубенский Николай Иванович
Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Дубенская Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1954
Сын: Дубенский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дубенский Иван Васильевич
Смерть
14.04.2004