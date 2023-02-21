Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иоанн Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фекла Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Александр Марков

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
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