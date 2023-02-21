Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Марков
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иоанн Марков
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фекла Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Марков
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Александр Марков
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Александра Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванов
Работа или профессия
Неизвестно