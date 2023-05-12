Степанов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

17.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Степанов Николай

Мать: Наталья

Смерть
17.01.1945
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