Заппарова (Ибраева) Диляфруз
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
28.07.1926
Сын: Зяппаров Рустам Газисович
Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Заппаров Родаль
Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Ташкент Узбекистан