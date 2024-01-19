Заппарова (Ибраева) Диляфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заппарова (Ибраева) Диляфруз

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1926

Сын: Зяппаров Рустам Газисович

Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Заппаров Родаль

Отец ребёнка: Заппаров Газиз Заппарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заппаров Газиз Заппарович

Смерть
Неизвестно
г. Ташкент Узбекистан
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