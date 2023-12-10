Фомин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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