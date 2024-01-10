Янбекова Фатима
Место рожденияд.Калдарово Башкирия
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Янбеков Галим
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Смерть
Около 1915
д.Калдарово Башкирия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д..Калдарово