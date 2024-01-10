Янбекова Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбекова Фатима

Место рождения

д.Калдарово Башкирия

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Янбеков Хасан Галимович

Отец ребёнка: Янбеков Галим

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Смерть
Около 1915
д.Калдарово Башкирия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д..Калдарово
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