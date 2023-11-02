Галочкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалочкина ?

Галочкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Галочкин ? Петрович

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Галочкин ? Петрович

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Галочкин ? Петрович

Отец ребёнка: Галочкин Пётр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галочкин Пётр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галочкин Пётр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close