Галочкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно