Саруль (Лобановская) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1932
Дата смерти26.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саруль Леонид Иванович
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
26.09.2002
Москва, город федерального значения Москва