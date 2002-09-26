Саруль (Лобановская) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саруль (Лобановская) Галина Андреевна

Место рождения

Тея, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.05.1932

Дата смерти

26.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тея, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саруль Леонид Иванович

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
26.09.2002
Москва, город федерального значения Москва
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