Борисова (Бисеркова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Бисеркова) Феодосия Михайловна

Место рождения

Сафоново, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1888
Рождение
02.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафоново, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кошелева Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Бондаренко Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
18.08.1927

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Ефим Константинович

Смерть
Неизвестно
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