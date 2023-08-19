Борисова (Бисеркова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1888
Рождение
02.06.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кошелева Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
хутор Петровский, Усманского уезда, Тамбовской губернии (2-й стан)
Государственный Архив Липецкой областиМетрические книги церквей (по уездам). Взято из "Путеводителя по госарихиву Липецкой области", Липецк, 2008Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 364 ед. х... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Бондаренко Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
18.08.1927
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Николай/Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Борисов Ефим Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно