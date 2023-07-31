Калинин Яким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Калинин Иван Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897
Рождение ребёнка
23.04.1905
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Калинина Марина Якимовна
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1911
Дочь: Ирина Якимовна
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно