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Калинин Яким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Калинин Иван Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Калинина Хрестинья Семеновна

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Калинин Василий Якимович

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна

Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Калинина Марина Якимовна

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1911

Дочь: Ирина Якимовна

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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