Сухова (Сухова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Сухова) Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Сухова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.12.2012

Сын: Сухов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.12.2012

Дочь: Сухова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич

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