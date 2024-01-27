Сухова (Сухова) Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Сухова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.12.2012
Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.12.2012
Дочь: Сухова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Сухов Сергей Евгеньевич