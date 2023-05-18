Ловчиков Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1908
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1908
Рождение ребёнка
02.11.1930
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Мария
Военная служба
21.07.1941
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
?.03.1942