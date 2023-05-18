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Ловчиков Пётр Алексеевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.09.1908

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1908

Отец: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Мать: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.1930

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Мария

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
21.07.1941
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
?.03.1942
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