Куркова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркова Анна Александровна

Отец ребёнка: Курков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Курков Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Александр Николаевич

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