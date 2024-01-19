Каравашкин (Предпол.) Семен Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каравашкин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Каравашкин (Предпол.) Сергей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Каравашкин Владимир Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно