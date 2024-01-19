Каравашкин (Предпол.) Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каравашкин (Предпол.) Семен Николаевич

Место рождения

Заглядовка, Борисоглебская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каравашкин Николай

Мать: не указана

Заглядовка, Борисоглебская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Каравашкин (Предпол.) Сергей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Заглядовка, Борисоглебская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Каравашкин Владимир Семенович

Мать ребёнка: не указана

Заглядовка, Борисоглебская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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