Ануфриев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1897

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Набатова) Агапия Никитична

Рождение ребёнка
19.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Набатова) Агапия Никитична

Смерть
1956

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