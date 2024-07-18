Ануфриев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1897
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Набатова) Агапия Никитична
Рождение ребёнка
19.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Набатова) Агапия Никитична
Смерть
1956