Сулягин Пров Васильев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Сулягин Василий Степанов
Мать: Сулягина Арина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Сулягина Акулина Провова
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сулягина Марфа Провова
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Сулягина Евдокия Провова
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Сулягина Пелагея Провова
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Сулягина Дарья Провова
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сулягин Илья Провов
Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сулягин Иван Провов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно