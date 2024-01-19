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Сулягин Пров Васильев

Место рождения

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Сулягин Василий Степанов

Мать: Сулягина Арина

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Сулягина Акулина Провова

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сулягина Марфа Провова

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Сулягина Евдокия Провова

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сулягина Пелагея Провова

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Сулягина Дарья Провова

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сулягин Илья Провов

Мать ребёнка: Сулягина Прасковья Кирилова

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сулягин Иван Провов

Мать ребёнка: не указана

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулягина Прасковья Кирилова

Смерть
Неизвестно
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