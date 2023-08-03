Крахт (Поспелова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти21.08.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1867
Рождение ребёнка
12.06.1873
Сын: Крахт Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Крахт Николай Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лабунская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Крахт Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.08.1912