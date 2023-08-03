Крахт (Поспелова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахт (Поспелова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

21.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1867

Муж: Крахт Николай Федорович

Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Крахт Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Крахт Николай Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лабунская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Крахт Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.08.1912
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