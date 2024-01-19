Варфоломей Ульянович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Ульян Исаевич
Мать: Арина Филипповна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ульянов Афанасий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Арина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ульянов Семен Варфоломеевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ульянов Петр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ульянов Платон Варфоломеевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ульянов Никанор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ульянов Агей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Пимон Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Смерть
1825