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Варфоломей Ульянович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1751

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Ульян Исаевич

Мать: Арина Филипповна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ульянов Афанасий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Арина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ульянов Семен Варфоломеевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ульянов Петр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ульянов Платон Варфоломеевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ульянов Никанор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ульянов Агей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Пимон Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
1825
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