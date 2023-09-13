Шадрина (Добрынина) Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Шадрина Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шадрина Татиана Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Шадрина Ульяния Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кузнецова Сикилитикия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1780
Дочь: Шадрина Елена Варфоломеевна
Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно