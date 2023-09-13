Шадрина (Добрынина) Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Добрынина) Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Шадрина Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шадрина Татиана Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Шадрина Ульяния Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кузнецова Сикилитикия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1780

Дочь: Шадрина Елена Варфоломеевна

Отец ребёнка: Шадрин Варфоломей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Варфоломей Федорович

Смерть
Неизвестно
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