Доляев? ?Степан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Доляев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1895
Дочь: Доляева? ?Агапия Степановга
Мать ребёнка: Доляева? ?Евфросиния Гордеевна
Самаровка, Самарский уезд, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Доляев? ?Михаил Степанович
Мать ребёнка: Доляева? ?Евфросиния Гордеевна
Яблочный Враг, Самарский уезд, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: Доляев? ?Сергей Степанович
Мать ребёнка: Доляев? ?Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Мать ребёнка: Доляев? ?Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно