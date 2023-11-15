Доляев? ?Степан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоляев? ?Степан Антонович

Доляев? ?Степан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Доляев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1895

Дочь: Доляева? ?Агапия Степановга

Мать ребёнка: Доляева? ?Евфросиния Гордеевна

Самаровка, Самарский уезд, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Доляев? ?Михаил Степанович

Мать ребёнка: Доляева? ?Евфросиния Гордеевна

Яблочный Враг, Самарский уезд, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Доляев? ?Сергей Степанович

Мать ребёнка: Доляев? ?Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Доляев? ?Иван Степанович

Мать ребёнка: Доляев? ?Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close