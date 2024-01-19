Пасынков Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пасынков Филипп Кононович
Мать: Пасынкова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Пасынкова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Пасынкова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасынков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Пасынкова Таисия
Смерть
Неизвестно