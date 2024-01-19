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Пасынков Михаил Филиппович

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Место рождения

Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пасынков Филипп Кононович

Мать: Пасынкова Матрона

Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Пасынкова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Пасынкова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Пасынкова Таисия

Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Вишкиль, Котельничский муниципальный район, Кировская область
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