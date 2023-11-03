Волков Ефим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Волков Яков
Мать: Волкова Феодосия Иванова
Бракосочетание
15.01.1773
Жена: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1778
Дочь: Степанида Ефимова
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1780
Сын: Волков Иван Ефимов
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.02.1783
Сын: Волков Иван 2 Ефимов
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
08.04.1785
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Данила Богунов
Рождение ребёнка
06.12.1786
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Фадеева Авдотья (Анна?) Ефимова
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.09.1791
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Волков Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Калинина Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно