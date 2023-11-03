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Волков Ефим Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Волков Яков

Мать: Волкова Феодосия Иванова

Бракосочетание
15.01.1773

Жена: Волкова Евдокия Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Волков Василий 1 Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1778

Дочь: Степанида Ефимова

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.03.1780

Сын: Волков Иван Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Волков Василий Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
24.02.1783

Сын: Волков Иван 2 Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.04.1785

Сын: Волков Прокопий Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Данила Богунов
Рождение ребёнка
06.12.1786

Сын: Волков Николай Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Фадеева Авдотья (Анна?) Ефимова

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.09.1791

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Волков Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Калинина Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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