Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Смирнова Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Смирнова Катерина Родионовна
Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно