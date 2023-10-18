Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Смирнова Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Смирнова Катерина Родионовна

Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Егор Родионович

Отец ребёнка: Смирнов Родион Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Родион Кириллович

Смерть
Неизвестно
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