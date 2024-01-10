Шарафутдинова Фануза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Фануза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Ягафар Гумарович

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
13.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Ягафар Гумарович

г.Кумертау, БАССР
Смерть
Неизвестно
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