Скрябикова (Ведерникова) Мария Филиппевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1940
Сын: Скрябиков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Скрябиков Егор Ефимович
с. Нижнее Суворово Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно