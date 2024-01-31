Скрябикова (Ведерникова) Мария Филиппевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябикова (Ведерникова) Мария Филиппевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1940

Сын: Скрябиков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Скрябиков Егор Ефимович

с. Нижнее Суворово Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябиков Егор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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