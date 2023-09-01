Дегтярев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярёв Николай Павлович

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярёв Семён Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

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